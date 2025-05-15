Манчіні хоче відновити тренерську кар'єру у Серії А або в АПЛ

Екстренер збірної Італії Роберто Манчіні хоче відновити тренерську кар'єру.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра

60-річний фахівець влітку буде віддавати перевагу пропозиціям з чемпіонату Італії та Англійської Прем'єр-ліги.

У Серії А Манчіні працював з Лаціо, Фіорентиною та Інтером. В Англії у період з 2009 по 2013 рік очолював Манчестер Сіті.

Останнім місцем роботи Манчіні була збірна Саудівської Аравії, звідки його звільнили наприкінці жовтня 2024 року. За дострокове розірвання контракту італійцю заплатили 20 млн євро.

Нагадаємо, напередодні Болонья мінімально обіграла Мілан та втретє в історії виграла Кубок Італії.