Вони мають все, що потрібно, – Грін назвав команду, яка може стати чемпіоном НБА
На думку форварда Голден Стейт Дреймонда Гріна, Міннесоту треба розглядати як справжнього претендента на титул чемпіон НБА.
Слова 35-річного баскетболіста наводить BasketNews.
Після того, як Тімбервулвз вчетверте обіграли Ворріорз у другому раунді плейоф НБА, Грін зробив великий комплімент своїм суперникам.
Чотириразовий чемпіон НБА висловив думку, що команда Кріса Фінча цілком спроможна виграти Кубок Ларрі О'Браєна.
"Я думаю, що у них є реальний шанс. Кожного разу, коли у вас є така друга опція, як Джуліус Рендл, який може просто піти і зробити результат, ви даєте собі шанс дійти до фіналу і виграти "гайку".
У них є всі складові: Наз Рід, який виходить з лави запасних, Джейден МакДеніелс – дуже молодий гравець, Руді Гобер, чотириразовий найкращий захисний гравець, Майк Конлі з його досвідом, Донте ДіВінченцо... У них є всі складові", – сказав Дрей.
У фіналі Західної конференції Міннесота зіграє або з Оклахомою, або з Денвером. Їхня серія може завершитися в ніч на завтра, 16 травня, коли відбудеться шоста гра.
Раніше головний тренер Голден Стейт Стів Керр заявив, що його команда дійшла б до Фіналу НБА, якби не травмувався Стефен Каррі.
Нагадаємо, що українець Максим Шульга взяв участь у драфт-комбайні НБА, де він домовився про перегляд в одній з топових команд НБА.