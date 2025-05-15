Керр: Зі здоровим Каррі Голден Стейт мав шанс стати чемпіоном

Головний тренер Голден Стейт Ворріорз Стів Керр підбив підсумки виступів його команди в постсезоні.

Слова 59-річного фахівця наводить ESPN.

Сьогодні, 15 травня, "воїни" зазнали поразки від Міннесоти у п'ятому матчі серії другого раунду плейоф НБА. На цьому шлях команди Керра в постсезоні завершився.

Після матчу Стів дав зрозуміти, що на результат цього протистояння вплинула відсутність Стефа Каррі, який травмувався під час першої гри. Тренер вважає, що зі здоровим "Шефом" Голден Стейт мав усі шанси поборотися за чемпіонство.

"Мені навіть не треба думати, що було б, якби не травма Стефа. Я знаю, що у нас був шанс. Я знаю, що ми могли б пройти дистанцію. Можливо, ми б не стали чемпіонами, але це не має значення. Знову ж таки, у плейоф все залежить від того, хто залишиться здоровим, а хто – гарячим, та чи добре ви граєте в потрібний момент", – сказав Керр.

При цьому наставник також виділив Джиммі Батлера, який за відсутності Каррі став лідером "воїнів". Але Керр зазначив, що пошкодження у серії з Х'юстоном вплинуло на Джимбо.

"Я думаю, що він був скомпрометований протягом усіх серій. Травма в Х'юстоні, безумовно, вплинула на нього. Він грав через біль. І я думаю, що найголовніше в цій серії – це те, що без простору, який дає нам Стеф, Міннесота зробила велику роботу, граючи з нами один на один. Вони захищалися проти нас на периметрі. Вони намагалися забрати наші триочкові. І це змусило Джиммі багато грати один на один проти атлетичної команди. Вони просто прийняли рішення не залишати наших хлопців на периметрі, навіть тих, хто не кидає. Вони просто залишалися з ними всюди і змушували Джиммі грати один на один. А оскільки вони мають великий запас в атлетизмі, йому було нелегко дістатися до кільця. Коли Стеф випав, це змінило все для всієї нашої команди, але особливо для Джиммі".

Міннесота стала першим фіналістом Західної конференції. Підопічні Кріса Фінча змагатимуться за вихід до Фіналу НБА з переможцем пари Оклахома – Денвер.

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