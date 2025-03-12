Плімут з Таловєровим здолав Портсмут у 37 турі Чемпіоншипу

Плімут українця Максима Таловєрова на виїзді обіграв Портсмут у межах 37 туру Чемпіоншипу.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1. Голами за гостів відзначились Мустава Бунду та Раян Харді. У Портсмута мяч в активі Аділя Аушіша.

Український оборонець розпочав гру у стартовому складі та відіграв повний матч.

Плімут перервав серію з трьох поразок та двох нічиї у чемпіонаті Англії. Однак попри перемогу команда продовжує залишатись на останній сходинці в турнірній таблиці, маючи в активі 33 очка.

Чемпіонат Англії – Чемпіоншип

37 тур, 12 березня

Портсмут – Плімут 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 44 Бунду, 0:2 – 49 Харді, 1:2 – 89 Аушіш

Нещодавно Плімут грав проти Манчестер Сіті в Кубку Англії, а Таловєров став одним з найкращих гравців своєї команди. Саме український захисник відкрив рахунок у матчі.

Нагадаємо, оборонець приєднався до Плімута в останній день січня за рекордну для Аргайл суму. За цей час українець зіграв 9 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився двома забитими м'ячами.