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Голкіпер світового класу: Різник – про повернення Куртуа до збірної Бельгії

Олексій Мурзак — 12 березня 2025, 23:36
Голкіпер світового класу: Різник – про повернення Куртуа до збірної Бельгії
Дмитро Різник
УАФ

Голкіпер збірної Бельгії Тібо Куртуа точно підсилить свою національну команду, адже це воротар світового класу.

Таку думку в коментарі Взбірна висловив воротар збірної України Дмитро Різник.

"Конфлікти у збірній Бельгії? Знаю про них, але це зараз нас не стосується. Куртуа точно підсилить Бельгію, адже це голкіпер світового класу. Це підсилення", – впевнений Різник.

Раніше повідомлялося, що напередодні матчу проти України в збірній Бельгії вибухнув конфлікт через повернення до команди Куртуа.

Сам голкіпер вже встиг пропустити на 27-й секунді матчу Ліги чемпіонів, де його Реал зустрічається в 1/8 фіналу з Атлетико.

Як відомо, 12 березня футболісти збірної України дісталися польської Варшави, звідки вони вирушать до іспанського Бенідорма, де проходитиме підготовка до матчів плейоф Ліги націй проти збірної Бельгії.

19 березня "синьо-жовті" переїдуть до Мурсії, в якій 20 березня на стадіоні "Енріке Рока де Мурсія" відбудеться перший матч проти бельгійців.

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Збірна України з футболу

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