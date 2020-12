Форвард Баварія Роберт Левандовський отримав особливу нагороду.

Про це повідомляє Tuttosport.

Нападнику вручило нагороду на честь його видатних спортивних досягнень.

У минулому сезоні поляк в 47 матчах за Баварію у всіх турнірах забив 55 м'ячів і віддав десять результативних передач. Баварія стала володарем Кубка Німеччини, перемогла в чемпіонаті країни і Лізі чемпіонів УЄФА.

У цьому сезоні форвард відзначився вже 16 голами і п'ятьма результативними передачами в 16 матчах.

Thank you @tuttosport for the Golden Player Award, it's a great honor! 🙏🤜🤛 #Goldenboy #tuttosport pic.twitter.com/XaFDWLrM1M