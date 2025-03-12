Матч плейоф чемпіонату України не дограли через тривалу повітряну тривогу

У середу, 12 березня, Кременчук та Сокіл розпочали третій матч півфіналу чемпіонату України.

Гру на 17-й хвилині другого періоду, за рахунку 4:1 на користь Кременчука, перервали через повітряну тривогу. Згодом було прийнято рішення поєдинок припинити.

Догравання відбудеться у четвер 13 березня, початок – о 11:00 за київським часом.

Нагадаємо, перші два матчі завершились несподіваними поразками столичного колективу - 1:3, 0:3.

Матчі в серії триватимуть до чотирьох перемог одного з клубів. Трансляції всіх поєдинків серії плейоф на YouTube-каналі Setanta Sport.

Зазначимо, що у регулярному чемпіонаті сезону-2024/25 переможцем став Сокіл, а Кременчук посів 4 місце.