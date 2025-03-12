Гол Атлетико у ворота Реала на 27-й секунді матчу побив одразу два рекорди Ліги чемпіонів
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Гол Кевіна Галлагера у ворота Реала на 27-й секунді матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів став найшвидшим в історії турніру, який забивали представники Англії.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
Ба більше, це взяття воріт стало для Атлетко найшвидшим за всю історію участі у єврокубках.
Нагадаємо, 12 березня проходить матч за вихід у чвертьфінал Ліги чемпіонів між Атлетико та Реалом. Після перерви завдяки голу Галлагера попереду "матрацники", а за сумою двох матчів наразі паритет 2:2.
Раніше Суперкомп'ютер Opta Analyst назвав нового головного фаворита на перемогу в Лізі чемпіонів після вильоту Ліверпуля на стадії 1/8 фіналу.