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Гол Атлетико у ворота Реала на 27-й секунді матчу побив одразу два рекорди Ліги чемпіонів

Олексій Мурзак — 12 березня 2025, 23:20
Гол Атлетико у ворота Реала на 27-й секунді матчу побив одразу два рекорди Ліги чемпіонів
Getty Images

Гол Кевіна Галлагера у ворота Реала на 27-й секунді матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів став найшвидшим в історії турніру, який забивали представники Англії.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Ба більше, це взяття воріт стало для Атлетко найшвидшим за всю історію участі у єврокубках.

Нагадаємо, 12 березня проходить матч за вихід у чвертьфінал Ліги чемпіонів між Атлетико та Реалом. Після перерви завдяки голу Галлагера попереду "матрацники", а за сумою двох матчів наразі паритет 2:2.

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