Гол Атлетико у ворота Реала на 27-й секунді матчу побив одразу два рекорди Ліги чемпіонів

Гол Кевіна Галлагера у ворота Реала на 27-й секунді матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів став найшвидшим в історії турніру, який забивали представники Англії.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Ба більше, це взяття воріт стало для Атлетко найшвидшим за всю історію участі у єврокубках.

27 seconds into the game. 🔴⚪️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Fastest Champions League goal scored by English player in history. pic.twitter.com/RpvpJJBq5u — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 12, 2025

Нагадаємо, 12 березня проходить матч за вихід у чвертьфінал Ліги чемпіонів між Атлетико та Реалом. Після перерви завдяки голу Галлагера попереду "матрацники", а за сумою двох матчів наразі паритет 2:2.

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