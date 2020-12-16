Житлобуд-2 завершив свій виступ у жіночій Лізі чемпіонів

Гол на виїзді допоміг казахстанському БІІК-Казигурт

Джерело - Чемпіон.

Харківський Житлобуд-2 зазнав поразки від казахстанського БІІК-Казигурт (0:1) в матчі-відповіді 1/16 фіналу жіночої Ліги чемпіонів.

Українки мали шанс вийти вперед на початку зустрічі, але потім господині поля заволоділи ініціативою, і вразили ворота Самсон на 35-й хвилині зустрічі. Зрівняти рахунок харків'янки так і не змогли.

У першому матчі в Україні Житлобуд-2 виграв з рахунком 2:1, і, таким чином, за сумою двох зустрічей, в наступний раунд турніру пройшов казахстанський клуб завдяки виїзному голу.

Ліга чемпіонів. Жінки.

1/16 фіналу

Другий матч, 15 грудня

БІІК-Казигурт (Казахстан) - Житлобуд 2 1:0 (1:0)

Гол: Кульмагамбетова, 35.