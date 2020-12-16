Житлобуд-2 завершив свій виступ у жіночій Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Харківський Житлобуд-2 зазнав поразки від казахстанського БІІК-Казигурт (0:1) в матчі-відповіді 1/16 фіналу жіночої Ліги чемпіонів.
Українки мали шанс вийти вперед на початку зустрічі, але потім господині поля заволоділи ініціативою, і вразили ворота Самсон на 35-й хвилині зустрічі. Зрівняти рахунок харків'янки так і не змогли.
У першому матчі в Україні Житлобуд-2 виграв з рахунком 2:1, і, таким чином, за сумою двох зустрічей, в наступний раунд турніру пройшов казахстанський клуб завдяки виїзному голу.
Ліга чемпіонів. Жінки.
1/16 фіналу
Другий матч, 15 грудня
БІІК-Казигурт (Казахстан) - Житлобуд 2 1:0 (1:0)
Гол: Кульмагамбетова, 35.