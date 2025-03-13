Зінченко виконав Роббена: огляд матчу Арсенал – ПСВ

У середу, 12 березня, відбувся матч Ліги чемпіонів-2024/25 між Арсеналом та ПСВ.

Гра завершилася з рахунком 2:2.

Огляд матчу:

Футбол – Ліга чемпіонів-2024/25

1/8 фіналу, 12 березня

Арсенал – ПСВ 2:2 (2:1) – за сумою двох матчів 9:3

Голи: 1:0 – 6 Зінченко, 1:1 – 18 Перішич, 2:1 – 37 Райс, 2:2 – 70 Дріуеш

"Каноніри" відкрили рахунок на 6 хвилині. Гол у ворота ПСВ забив Олександр Зінченко. Він, як Ар'єн Роббен у найкращі роки, змістився з флангу в центр і пробив у кут воріт.

Зусиллями ветерана Івана Перішича нідерландці зрівняли рахунок. Надалі господарі ще раз вийшли вперед, але гості знову зуміли відновити паритет.

Українець за свій виступ отримав одну з найкращих оцінок у складі своєї команди

Нагадаємо, з усіма результатами 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за 13 березня можна ознайомитися ТУТ.