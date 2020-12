Ярмоленко не потрапив до заявки Вест Гема на матч з Лідсом

Український вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко не потрапив до заявки своєї команди на виїзний матч 12-го туру АПЛ з Лідсом.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Матч розпочнеться о 22:00.

A first start for @Benrahma2 👊



Here's how we line up for #LEEWHU... pic.twitter.com/tkMczSu68P