Ярмоленко не потрапив до заявки Вест Гема на матч з Лідсом

Матч розпочнеться о 22:00

Джерело - Чемпіон.

Український вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко не потрапив до заявки своєї команди на виїзний матч 12-го туру АПЛ з Лідсом.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Матч розпочнеться о 22:00.

A first start for @Benrahma2 👊



Here's how we line up for #LEEWHU... pic.twitter.com/tkMczSu68P — West Ham United (@WestHam) December 11, 2020

Також відзначимо, що в нинішньому сезоні 31-річний українець зіграв за свою команду 8 матчів (3 в основі), в яких забив 2 голи і віддав 3 асисти. Останній раз на поле у складі молотобійців Ярмоленко виходив 31 жовтня в матчі з Ліверпулем (1:2).

Нагадаємо, Вест Гем готує новий контракт для Моєса.