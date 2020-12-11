Ярмоленко не потрапив до заявки Вест Гема на матч з Лідсом

Джерело - Чемпіон.
Український вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко не потрапив до заявки своєї команди на виїзний матч 12-го туру АПЛ з Лідсом.
Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.
Матч розпочнеться о 22:00.
A first start for @Benrahma2 👊— West Ham United (@WestHam) December 11, 2020
Here's how we line up for #LEEWHU... pic.twitter.com/tkMczSu68P
Також відзначимо, що в нинішньому сезоні 31-річний українець зіграв за свою команду 8 матчів (3 в основі), в яких забив 2 голи і віддав 3 асисти. Останній раз на поле у складі молотобійців Ярмоленко виходив 31 жовтня в матчі з Ліверпулем (1:2).
Нагадаємо, Вест Гем готує новий контракт для Моєса.