Вест Гем готує новий контракт для Моєса

Девід Моєс може залишитися у клубі

Вест Гем задоволений головний тренером команди Девідом Моєсом та готує йому новий контракт.

Про це повідомляє Sky Sports.

Моєс має чинний до літа 2021 року контракт із Вест Гемом. Сторони вже розпочали перемовини про продовження співпраці. Такому розвитку подій посприяв вдалий старт лондонців у кампанії 2020/21. Наразі клуб посідає 5 місце в АПЛ, набравши 17 очок за 10 турів.

Девід Моєс почав роботу з "молотками" як кризовий менеджер торік у грудні. Під його керівництвом команда зберегла прописку в Прем'єр-лізі в попередньому сезоні.

Нагадаємо, Ярмоленко не покине Вест Гем до завершення контракту.