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Я далі вже нічого не слухав, просто сказав "так": Лучкевич – про підписання контракту з Динамо

Олексій Мурзак — 7 березня 2025, 00:50
Я далі вже нічого не слухав, просто сказав так: Лучкевич – про підписання контракту з Динамо
Валерій Лучкевич
ФК Динамо Київ

Новачок Динамо Валерій Лучкевич прокоментував підписання контракту з київським клубом до кінця поточного сезону, наголосивши, що має на меті залишитися в команді на більш тривалий термін.

Слова футболіста наводить пресслужба Динамо.

"Варіант з цим переходом з'явився вчора, після слів агента, що мене хоче Динамо Київ, я далі вже нічого не слухав. Просто сказав "так", і усе вирішилося дуже швидко. На щастя, я вже досвідчений футболіст, звісно, потрібно буде трохи часу, щоб повернути 100% кондиції. Та це займе не так багато часу, тому що я вже добре знаю свій організм і не можу дочекатися вже першого тренування.

Звісно, у Динамо інших завдань немає – тільки чемпіонство. Не пам'ятаю, щоб колись було інакше. З дитинства знаю, що Динамо завжди чемпіон. У мене завдання за цей період показати й довести керівництву та тренерському штабу, що я готовий тут залишитися, конкурувати і допомагати команді боротися за титул", – зазначив він.

Лучкевич зазначив, що знайомий із багатьма гравцями.

"Динамо – це гранд українського футболу, тому за ним завжди уважно слідкував і уболівав. Плюс Динамо виступало в єврокубках, тож матчі завжди дивився.

Я знайомий з багатьма гравцями "біло-синіх". З деким грав разом, зокрема, з Піхальонком, Рубчинським, Дубінчаком. Бражко – взагалі мій земляк. Загалом усіх хлопців добре знаю, тому довго знайомитися не потрібно", – підкреслив захисник.

Нагадаємо, сторони підписали короткострокову угоду, яка розрахована до кінця сезону-2024/25. 29-річний правий захисник приєднався до киян на правах вільного агента. Його останнім клубом був Колос.

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