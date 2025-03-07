Я далі вже нічого не слухав, просто сказав "так": Лучкевич – про підписання контракту з Динамо

Новачок Динамо Валерій Лучкевич прокоментував підписання контракту з київським клубом до кінця поточного сезону, наголосивши, що має на меті залишитися в команді на більш тривалий термін.

Слова футболіста наводить пресслужба Динамо.

"Варіант з цим переходом з'явився вчора, після слів агента, що мене хоче Динамо Київ, я далі вже нічого не слухав. Просто сказав "так", і усе вирішилося дуже швидко. На щастя, я вже досвідчений футболіст, звісно, потрібно буде трохи часу, щоб повернути 100% кондиції. Та це займе не так багато часу, тому що я вже добре знаю свій організм і не можу дочекатися вже першого тренування.



Звісно, у Динамо інших завдань немає – тільки чемпіонство. Не пам'ятаю, щоб колись було інакше. З дитинства знаю, що Динамо завжди чемпіон. У мене завдання за цей період показати й довести керівництву та тренерському штабу, що я готовий тут залишитися, конкурувати і допомагати команді боротися за титул", – зазначив він.