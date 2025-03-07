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Дубль Черни шокував Моурінью: огляд матчу Фенербахче – Рейнджерс

Руслан Травкін — 7 березня 2025, 01:21
Дубль Черни шокував Моурінью: огляд матчу Фенербахче – Рейнджерс
https://x.com/Fenerbahce

Вчора, 6 березня, турецький Фенербахче приймав шотландський Рейнджерс у межах 1/8 фіналу Ліги Європи-2024/25.

Гра завершилася перемогою гостей з рахунком 3:1.

Огляд матчу:

Футбол – Ліга Європи-2024/25
1/8 фіналу, 6 березня

Фенербахче – Рейнджерс 1:3 (1:2)

Голи: 0:1 – 7 Дессер, 1:1 – 30 Джіку, 1:2 – 42 Черни, 1:3 – 81 Черни.

Фаворитом вважалися стамбульці, адже грали вдома, а Рейнджерс цього сезону демонструє не найкращі результати.

Але шотландці провели вдало гру, реалізувавши майже всі свої моменти. Рахунок міг бути ще гіршим для колективу Жозе Моурінью, але голи Дессера на 51-й та 58-й хвилині арбітр скасував після перегляду VAR.

Нагадаємо, з усіма результатами матчів 1/8 фіналу Ліги Європи можна ознайомитися ТУТ.

огляд матчу Рейнджерс Фенербахче Ліга Європи-2024/25

Фенербахче

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