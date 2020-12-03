Сульшер відреагував на вилучення Фреда у матчі з ПСЖ

Арбітр матчу Манчестер Юнайтед – ПСЖ прийняв неправильне рішення коли вилучив півзахисника англійського клубу Фреда.

Про це розповів головний тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер.

"Фред не повинен був робити цей рух головою. Я думаю, що він не торкався Паредеса, але все одно так не варто себе вести. Йому трохи пощастило. Це або нічого, або червона картка.

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Я подумав, що Фреду трохи пощастило залишитися на полі, коли суддя вирішив показати йому жовту.

Фред дійсно добре зіграв. Ми говорили про спокій, про те, щоб тримати себе в руках. Друга жовта - це і близько не фол. Андер Еррера теж дуже добре знає це.

Я вважаю, що голова Фреда була холодною протягом усього другого тайму. Він дуже добре справлявся з емоціями. Йому не пощастило, що арбітр прийняв таке рішення", - розповів Сульшер.