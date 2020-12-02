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Україна повернула собі одинадцяте місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Сьогодні 08:08 255 1
Україна випереджає Шотландію на 0,075 бала
Україна повернула собі одинадцяте місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА
#Шотландія, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Перемога Шахтаря над Реалом у матчі 5-го туру Ліги чемпіонів (2:0) спричинила зміни в позиціях України у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Два зароблені очки (0,4 бала за конвертацією Таблиці коефіцієнтів) дозволили нашій країні випередити Шотландію та знову повернутися на одинадцяту сходинку.

Однак різниця між показниками країн невелика - Україна попереду на 0,075 бала. При цьому, в обох Асоціацій на тижні ще залишилося по два матчі. Важливо додати, що ціна набраних шотландськими представниками очок вища, оскільки у цієї Асоціації менший дільник.

Також відзначимо, що в боротьбу втягнута також Туреччина. Наразі вона відстає у ТК від Шотландії на 0,525 бала, від України - на 0,6 бала.

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