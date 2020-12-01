Шахтар знову обіграв Реал у Лізі чемпіонів

Несподіваний результат від Шахтаря

Джерело - Чемпіон.

Шахтар у 5 турі групового етапу Ліги чемпіонів вдома обіграв Реал.

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь "гірників.

Рахунок у матчі на 57-й хвилині відкрив Дентіньйо, який після скидання Марлоса вдало вбіг у штрафну мадридців та розстріляв ворота Куртуа. Подвоїв перевагу Шахтаря Манор Соломон, який зі своєї половини поля протягнув м’яч та з лінії штрафного потужно пробив у ближній кут воріт Реала.

Ліга чемпіонів

5 тур, 01 грудня

Група В

Шахтар – Реал 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 57 Дентіньйо, 2:0 - 82 Соломон