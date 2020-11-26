Стали відомі останні слова Марадони перед смертю

Стали відомі останні слова легендарного футболіста

Легендарний футболіст Дієго Армандо Марадона помер 25 листопада 2020-го у віці 60 років від серцевого нападу.

Про це повідомляє Mirror.

Вранці 25 листопада Дієго прокинувся у власному будинку. Він був блідим і поскаржився на холод. Поснідавши та попивши води, аргентинець повідомив своєму племіннику про погане самопочуття, після чого знову ліг у ліжко. Медсестра, яка доглядала Марадону, викликала швидку, але на момент прибуття медичної бригади він уже був мертвий.

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Марадона помер майже раптово. Останніми його словами були: "Я погано почуваюся",

Тіло легенди забрали в морг на розтин для визначення остаточної причини смерті.

Відзначимо, що 11 листопада Марадона був виписаний з лікарні. Ексфутболіст переніс операцію через субдуральну гематому.

Нагадаємо, помер легендарний Марадона.