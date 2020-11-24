Президент Інгульця: Я зроблю все, щоб клуб залишився в УПЛ

Взимку очікується ґрунтовне підсилення команди УПЛ Інгулець.

Про це заявив сам власник клубу Олександр Поворознюк.

"Я зроблю все, щоб Інгулець залишився в Прем'єр-Лізі. А на наступний сезон подивитесь, які завдання ставитиме Інгулець. Я думаю, що ми будемо вище Миная. Його президент - дуже порядна людина. Про нього стільки казок розповідають, як про мене і лихі 90-ті. Але коли ви говорите про людину, яка фінансує 300 дзюдоїстів по всій Україні, про це чомусь мовчать. Коли є моменти по митниці, це звичайно ж потрібно роздути. У нього вся родина живе футболом. Минай був, є і буде жити.

Ми ще трохи пограємо, подивимося, притремось. Взимку зробимо підсилення, щоб награти на наступний сезон склад. Не дарма ж я будую стадіон під Лігу Європи. Єдина проблема - довго будую. Може, проблема в тому, що я будую його за свої гроші, а не за крадені. Якщо я скажу, що ми будемо вище Руху та зробимо крутіше базу, це буде блеф. Можу сказати лише, що ми будемо покращувати умови проживання та стадіону. Я все роблю на зароблені гроші своїми руками і своєю головою. Можна забудувати половину Петрового, якби на мене впав літак з мільйонами. Я не хочу більше нічого говорити, бо Козловський завтра напише на КДК, ніби я говорю, що він краде гроші. Я не буду цього говорити", - сказав Поворознюк.