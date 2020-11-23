У Лізі чемпіонів зіграє футбольний клуб за Полярного кола

Буде-Глімт став чемпіоном Норвегії

Команда Буде-Глімт, за п'ять турів до фінішу вперше за 104 роки існування клубу завоювала золоті медалі чемпіонату Норвегії, стала самим північним чемпіоном в історії світового футболу.

Про це повідомляє fakty.ua.

Колектив, який представляє розташований за Полярним колом 41-тисячне місто Буде, перевершив досягнення Акюрейри, який виграв чемпіонат Ісландії в 1989 році, і зіграє в наступному сезоні у кваліфікації Ліги чемпіонів.

У цьому сезоні клуб виступав у кваліфікації Ліги Європи, де поступився Мілану (2:3). Після того матчу італійці купили за 5 млн євро нападника Буде-Глімт Йенса Хауге, який напередодні забив свій перший м'яч у серії А, вразивши ворота Наполі (3:1).

До речі, там же, в Норвегії, знаходиться найпівнічніший професійний футбольний клуб світу Тромсе, який представляє однойменне місто в 530 кілометрах на північ від Буде.