Голанд повинен отримати приз Golden Boy-2020

Джерело - Чемпіон.
Форвард дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд отримає премію найкращому молодому гравцеві Європи Golden Boy за підсумками 2020 року.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
У боротьбі за приз норвежець обійшов Вінісіуса Жуніора (Реал), Джейдона Санчо (Боруссія Дортмунд), Альфонсо Девіса (Баварія) і Ансу Фаті (Барселона).
Минулого року цю нагороду отримав півзахисник Атлетіко Жоау Фелікс.
The 'Golden Boy 2020' winner will be... Erling Haaland 🥇🌟— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 21, 2020
The decision has been made, here-we-go 😉
He'll be awarded as the best young player in the world right now. Last winners: 2017 Mbappé, 2018 de Ligt, 2019 Joao Felix.
Congrats @ErlingHaaland, the goal machine 🧘🏼♂️👏🏻
Нагадаємо, Голанд встановив унікальний рекорд результативності у Лізі чемпіонів.