Голанд повинен отримати приз Golden Boy-2020

Форвард дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд отримає премію найкращому молодому гравцеві Європи Golden Boy за підсумками 2020 року.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

У боротьбі за приз норвежець обійшов Вінісіуса Жуніора (Реал), Джейдона Санчо (Боруссія Дортмунд), Альфонсо Девіса (Баварія) і Ансу Фаті (Барселона).

Минулого року цю нагороду отримав півзахисник Атлетіко Жоау Фелікс.

The 'Golden Boy 2020' winner will be... Erling Haaland 🥇🌟



The decision has been made, here-we-go 😉



He'll be awarded as the best young player in the world right now. Last winners: 2017 Mbappé, 2018 de Ligt, 2019 Joao Felix.



Congrats @ErlingHaaland, the goal machine 🧘🏼‍♂️👏🏻