 Голанд встановив унікальний рекорд результативності у Лізі чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Зоря програла Бразі у 2 турі Ліги Європи
Сьогодні 21:48 75
Зоря - Брага 1:2. Як це було
Сьогодні 21:47 2548 1
Зоря - Брага: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 19:45 1603
Усик і Чісора провели дуель поглядів
Сьогодні 18:39 6744
Клімас назвав терміни повернення Ломаченка
Сьогодні 15:28 1578
Блохіну сказав, що на поле не вийду. Олександр Рикун розповів про незручні випадки, в які потрапляв
Сьогодні 13:47 4486
Зубков – найкращий гравець матчу Ференцварош – Динамо
Сьогодні 12:47 965
Два клуби УПЛ намагаються перехопити Мілевського
Сьогодні 10:32 2721
Харатін оцінив матч проти Динамо
Сьогодні 09:46 2022
Визначився найкращий гравець матчу Ференцварош – Динамо
Сьогодні 09:12 1976
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:48 Футбол Зоря програла Бразі у 2 турі Ліги Європи 75
21:47 Футбол Зоря - Брага 1:2. Як це було 2548 1
21:40 Хокей Маріуполь - Кременчук 1:6. Огляд матчу 193
21:25 Футбол Директор Медіа Групи Україна: Воля порушує наші права на показ єврокубків 482
21:11 Хокей Кременчук на виїзді розгромив Маріуполь у 2 турі УХЛ 298
20:56 Баскетбол Будівельник програв Миколаєву у Суперлізі 271
20:40 Футбол Шахтар продовжив контракт з Корнієнком 433
20:25 Футбол Голанд встановив унікальний рекорд результативності у Лізі чемпіонів 639
20:10 Футбол Захисник Ювентуса К'єлліні відновився після травми 433
19:55 Футбол Мілан може підписати форварда Реала 529
19:45 Пряма трансляція Зоря - Брага: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE 1603
19:39 Футбол Пірло зацікавився півзахисником Реала 550
19:24 Футбол Кабаєв і Цвек вийдуть у стартовому складі Зорі на матч з Брагою 562
19:10 Футбол Єгипетський бізнесмен готовий придбати клуб з АПЛ 969
18:55 Футбол Серхіо Ромеро може продовжити кар'єру в Аргентині 662
18:39 Бокс Усик і Чісора провели дуель поглядів 6744
18:25 Теніс Завацька програла росіянці і залишила турнір у Стамбулі 794
18:10 Футбол Шахтар відмовив Палмейрасу в оренді Сіпріано 840
17:55 Теніс Марченко не зумів вийти до чвертьфіналу турніру у Гамбурзі 820
17:40 Футбол Ротань викликав на листопадовий збір 24 гравці 1083
17:25 Бокс Колишній чемпіон світу: Після одного раунду Кличко попросив Усика піти з рингу 6850
17:10 Футбол Новачок Динамо Костевич пропустить приблизно півроку після операції 1579
16:56 Футбол Ювентус розірвав контракт з Саррі 1376
16:55 Кіберспорт Будівельник переграв Дніпро у першій грі Ukrainian E-Basketball League 978
16:40 Баскетбол У Будівельнику стався спалах коронавірусу 1126

Голанд встановив унікальний рекорд результативності у Лізі чемпіонів

Сьогодні 20:25 639 0
Норвежець забив найбільше голів за стартові десять ігор в турнірі
Голанд встановив унікальний рекорд результативності у Лізі чемпіонів
#Голанд, #Боруссія

Джерело - iSport.ua.

Норвежцю Ерлінгу Голанду вдалося встановити унікальний рекорд результативності в Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє Sky Sports. 

Дортмундська Боруссія впевнено обіграла Зеніт (2:0) в матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. У складі джмелів один з голів забив нападник Ерлінг Холанд.

У своїх перших десяти поєдинках в рамках турніру він забив 12 голів.

Таким чином, Голанд перевершив досягнення, яке раніше належало трьом футболістам: Симоне Індзагі, Харрі Кейн і Садіо Мане. Ці гравці забили 9 голів у 10 дебютних матчах.

У поточному сезоні Холанд провів за Боруссію вісім матчів у всіх турнірах і забив сім м'ячів.

Коментарі ()