Голанд встановив унікальний рекорд результативності у Лізі чемпіонів

Норвежець забив найбільше голів за стартові десять ігор в турнірі

Норвежцю Ерлінгу Голанду вдалося встановити унікальний рекорд результативності в Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє Sky Sports.

Дортмундська Боруссія впевнено обіграла Зеніт (2:0) в матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. У складі джмелів один з голів забив нападник Ерлінг Холанд.

У своїх перших десяти поєдинках в рамках турніру він забив 12 голів.

Таким чином, Голанд перевершив досягнення, яке раніше належало трьом футболістам: Симоне Індзагі, Харрі Кейн і Садіо Мане. Ці гравці забили 9 голів у 10 дебютних матчах.

У поточному сезоні Холанд провів за Боруссію вісім матчів у всіх турнірах і забив сім м'ячів.