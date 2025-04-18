🥈Кондратюк став срібним призером чемпіонату Європи з важкої атлетики

Українець Дмитро Кондратюк виборов срібло в поштовху та потрапив в 10 найсильніших атлетів у ваговій категорії до 81 кг на чемпіонаті Європи, що проходить в Молдові.

У ривку йому вдалося підняти 143 кг, що дозволило йому посісти лише 14-те місце. Втім, у поштовху українець підняв 187 кг, що стало другим результатом серед усіх учасників – у підсумку срібна медаль.

За сумою двоборства Дмитро показав результат у 330 кг, посівши 7-му сходинку.

Нагадаємо, напередодні ще дві медалі в українську скарбничку поклала Світлана Москвіна.

Водночас Ольга Івженко у ваговій категорії до 55 кг здобула золото у ривку і стала бронзовою призеркою у двоборстві.

Континентальна першість розпочалась у неділю, 13 квітня, та завершиться 21 квітня.

Нагадаємо, збірну України представляють 17 спортсменів. Повний список можна переглянути ТУТ. Турнір пропустить абсолютна чемпіонка Євро-2024 Каміла Конотоп, яка відновлюється від травми, яку зазнала на Олімпіаді-2024.