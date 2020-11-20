Рафаїлов: Динамо потрібно було раніше підписати Луческу

Призначення Мірчі Луческу у Динамо є великим плюсом для київського клубу.

Про це заявив колишній генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов.

"Вважаю, що це хороший вибір. Можливо, трохи запізно. Раніше б... Розумієте, Луческу - людина, яка для українського футболу і для Шахтаря зробила дуже багато. Згадайте футболістів, яких він запрошував і тренував, де всі вони грають.

І все ж запрошення Луческу сталося запізно. Зараз український футбол настільки розбалансований, що, напевно, складно в його віці закочувати рукава і цілодобово знаходиться на роботі і в клубі. Але те, що це фахівець найвищого рівня - безумовно", - зазначив Рафаїлов.