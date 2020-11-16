У Ротаня залишилося 16 польових гравців

Перед останнім матчем у відборі на Євро-2021 (U-21) головний тренер українців Руслан Ротань недорахувався декількох футболістів.

Про це повідомляє УАФ.

Позитивні тести на COVID-19 здали три футболісти команди - Олександр Сирота, Богдан Мілованов і Олександр Сємілєт. Таким чином, у розпорядженні тренерського штабу залишилося три воротаря й 16 польових гравців.

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Владислав Кучерук (Колос Ковалівка), Анатолій Трубін, Микита Турбаєвський (обидва — Шахтар Донецьк).

Захисники: Крістіан Біловар (Динамо Київ), Владислав Дубінчак (Дніпро-1 Дніпро), Ігор Снурніцин (Олімпік Донецьк), Тимур Стецьков, Роман Вантух, Владислав Бабогло (усі — Олександрія).

Півзахисники: Данило Кравчук (Ворскла Полтава), Богдан Білошевський, Микола Михайленко, Володимир Бражко (усі — Динамо Київ), Єгор Ярмолюк (Дніпро-1 Дніпро), Андрій Кравчук (Олімпік Донецьк), Володимир Якімець (Львів).

Нападники: Ілля Шевцов (Десна Чернігів), Микола Кухаревич (Рух Львів), Євген Ісаєнко (Колос Ковалівка).

17 листопада на стадіоні Колос у Ковалівці молодіжна збірна України проведе заключний матч кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи 2021 року з командою Північної Ірландії.