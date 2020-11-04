 Севідов: Є гравці, які Шахтарю вже нічого не дадуть | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Барселона – Динамо Київ: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 01:16 5354
Севідов: Є гравці, які Шахтарю вже нічого не дадуть
Сьогодні 08:08 1379 1
Барселона - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE
Сьогодні 02:27 2024
Шахтар - Боруссія М 0:6: огляд матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 01:30 1057
Боруссія знищила Шахтар у Лізі чемпіонів
Вчора 21:43 1584 2
Ліга чемпіонів. Шахтар - Боруссія М 0:6. Як це було
Вчора 21:43 15749 1
Жах для Шахтаря! Боруссія знущається над гірниками в Лізі чемпіонів
Вчора 20:41 1226
Історія дня. Як Барселона заплатила 25 мільйонів євро за українця
Вчора 18:28 1235
Маліновський у команді тижня 6-го туру Серії А
Вчора 14:23 888
Шахтар і Динамо - наймолодші команди за віком у перших турах Ліги чемпіонів
Вчора 13:50 603
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
09:24 Бокс Чісора готовий вийти замінити Повєткіну у бою проти Вайта 89
09:21 Блог Барселона – Динамо: історія протистоянь 172
09:10 Футбол Реал - Інтер 3:2. Огляд матчу 686
08:55 Футбол Каштру: На нас чекає складний матч з Динамо 319
08:40 Футбол Манчестер Сіті - Олімпіакос 3:0. Огляд матчу 501
08:24 Бокс Стало відомо, з ким Усик потенційно проведе чемпіонський бій, якщо Джошуа відмовиться від титулу 560
08:08 Футбол Севідов: Є гравці, які Шахтарю вже нічого не дадуть 1379 1
07:11 Футбол Марадона госпіталізований і переніс операцію 655
05:08 Футбол Аталанта - Ліверпуль 0:5. Огляд матчу 1612
02:27 Пряма трансляція Барселона - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE 2024
01:30 Футбол Шахтар - Боруссія М 0:6: огляд матчу Ліги чемпіонів 1057
01:16 Футбол Барселона – Динамо Київ: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів 5354
3 Листопада 2020
23:53 Футбол Ліверпуль розгромив Аталанту Маліновського, Реал обіграв Інтер. Результати матчів 3 туру Ліги чемпіонів 675
23:44 Футбол Мораес: Важко прийняти рахунок 0:6 2397 1
23:29 Футбол Вихованець Динамо отримав виклик у збірну Росії 3074
23:10 Футбол Шахтар зазнав найбільшої домашньої поразки в єврокубках 2504
22:57 Футбол Локомотив – Атлетіко 1:1. Огляд матчу 2311
22:45 Футбол Каштру оцінив поразку від Боруссії у Лізі чемпіонів 2698
22:24 Футбол Трубін – найгірший гравець матчу Шахтар – Боруссія М 2917
22:08 Футбол Левченко: Шахтарю потрібно робити правильні висновки 2536
21:51 Футбол Шахтар - Боруссія М: відео голів і огляд матчу 3100
21:50 Футбол Атлетіко зіграло внічию з Локомотивом у 3 турі Ліги чемпіонів 2389
21:43 Футбол Боруссія знищила Шахтар у Лізі чемпіонів 1584 2
21:43 Футбол Ліга чемпіонів. Шахтар - Боруссія М 0:6. Як це було 15749 1
21:21 Футбол Маліновський у запасі Аталанти на матч з Ліверпулем 2488

Севідов: Є гравці, які Шахтарю вже нічого не дадуть

Сьогодні 08:08 1379 1
Фахівець прокоментував нищівну поразку гірників від Боруссії
Севідов: Є гравці, які Шахтарю вже нічого не дадуть
#Севідов, #Шахтар

Джерело - UA-футбол.

Поразка від Боруссії у Лізі чемпіонів була дуже серйозним психологічним ударом для гравців Шахтаря.

Про це заявив  український тренер Олександр Севідов.

"Красномовний момент: Марлос і Тайсон, які робили погоду в Шахтарі останні кілька років, приносили чемпіонство, це топові гравці. Не знаю, з яких причин, але вони зараз далекі не тільки від оптимальної форми, але і від колишнього завзяття. Може по флегматичному Марлосу не помітно, але Тайсон - гравець дуже імпульсивний - сьогодні навіть не сперечався. Його збивають, а він просто розводить руками. Це говорить, що не все добре в донецькому королівстві.

Ми сьогодні грали без опорної зони, тому що всі м'ячі були забиті з середини поля. Я не враховую тільки кутовий. Опорних півзахисників в принципі не було видно.

Корнієнко та Трубін - це молоді гравці, вони ще будуть помилятися. Але де Додо, Тете, Соломон - де всі ці хлопці, які дійсно можуть грати. Вони ж не одну гру показували на хорошому рівні в Лізі чемпіонів і виривали непрості ігри для донецького Шахтаря.

Можна сказати метафорою: "Впали, але встануть ще сильніше". Але після таких ударів можна і не піднятися. Або не всі піднімуться.

Думаю, ця зміна поколінь буде прискорена в Шахтарі. Зараз не хочеться переходити на персоналії, але є гравці, які донецькому Шахтарю вже нічого не дадуть. Я можу помилятися, але судячи з того, як вони виходять на поле протягом кількох ігор, вони вже нічого хорошого команді не принесуть.

Дуже складна ситуація у Каштру. Це був дуже серйозний психологічний удар. Всі ми радіємо, коли "Шахтар" виграє, але сьогодні ми сумуємо. Тому що донеччани програли за всіма статтями. І саме для мене сумне, що програли безвольно. Це факт, що б ми зараз не говорили і які б виправдання не шукали. Ми говорили про те, як грала Боруссія - може, вона нічого не придумала, але ми самі полегшили їм життя. Самі зробили так, що їм і придумувати нічого не треба було. Вони грали і отримували задоволення, а ми - ні", - сказав Севідов.

Раніше, Боруссія знищила Шахтар у Лізі чемпіонів.

Коментарі ()