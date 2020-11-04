Поразка від Боруссії у Лізі чемпіонів була дуже серйозним психологічним ударом для гравців Шахтаря.

Про це заявив український тренер Олександр Севідов.

"Красномовний момент: Марлос і Тайсон, які робили погоду в Шахтарі останні кілька років, приносили чемпіонство, це топові гравці. Не знаю, з яких причин, але вони зараз далекі не тільки від оптимальної форми, але і від колишнього завзяття. Може по флегматичному Марлосу не помітно, але Тайсон - гравець дуже імпульсивний - сьогодні навіть не сперечався. Його збивають, а він просто розводить руками. Це говорить, що не все добре в донецькому королівстві.

Ми сьогодні грали без опорної зони, тому що всі м'ячі були забиті з середини поля. Я не враховую тільки кутовий. Опорних півзахисників в принципі не було видно.

Корнієнко та Трубін - це молоді гравці, вони ще будуть помилятися. Але де Додо, Тете, Соломон - де всі ці хлопці, які дійсно можуть грати. Вони ж не одну гру показували на хорошому рівні в Лізі чемпіонів і виривали непрості ігри для донецького Шахтаря.

Можна сказати метафорою: "Впали, але встануть ще сильніше". Але після таких ударів можна і не піднятися. Або не всі піднімуться.

Думаю, ця зміна поколінь буде прискорена в Шахтарі. Зараз не хочеться переходити на персоналії, але є гравці, які донецькому Шахтарю вже нічого не дадуть. Я можу помилятися, але судячи з того, як вони виходять на поле протягом кількох ігор, вони вже нічого хорошого команді не принесуть.

Дуже складна ситуація у Каштру. Це був дуже серйозний психологічний удар. Всі ми радіємо, коли "Шахтар" виграє, але сьогодні ми сумуємо. Тому що донеччани програли за всіма статтями. І саме для мене сумне, що програли безвольно. Це факт, що б ми зараз не говорили і які б виправдання не шукали. Ми говорили про те, як грала Боруссія - може, вона нічого не придумала, але ми самі полегшили їм життя. Самі зробили так, що їм і придумувати нічого не треба було. Вони грали і отримували задоволення, а ми - ні", - сказав Севідов.