Каштру: Треба дивитися вперед. Ліверпуль пропускав 7 голів, Барселона - 8

Під час пандемії є дуже велика нестабільність у виступах європейських команд.

Про це розповів головний тренер Шахтаря Луїш Каштру.

"На жаль, це відбувається, і не тільки з нашою командою. Можемо подивитися на Ліверпуль, який програвав і пропускав 7 м'ячів, Барселона в чвертьфіналі - 8, Баварія від Гоффенгайма - 4 м'ячі, ПСЖ на початку сезону втратив 6 очок. Взагалі під час пандемії є дуже велика нестабільність. Ми перейшли з одного сезону в інший через три дні, абсолютно не було часу на відпочинок і відновлення. Все зараз дуже нестабільно і дивно, і команди також показують це.

Ми сьогодні дуже сильно здивувалися. Зрозуміло, що грали проти хорошої команди, проти Боруссії. Але по тій грі, що ми сьогодні показали, 6 пропущених м'ячів - повністю заслужений результат. Саме з таким великим рахунком ми сьогодні зазнали поразки. Дуже поганий день для нас. Коли таке відбувається, часто ти починаєш міняти склад, ставити одного або іншого гравця, щось міняти в своїй команді, але в цьому випадку ми продовжували з 90% тих же футболістів, що грали з Реалом і Інтером. Те, що відбулося дуже нас здивувало. Але у будь-якої людини є право на помилку, і сьогодні її допустили ми. Сподіваємося виправитися і більше так не грати", - відзначив Каштру.