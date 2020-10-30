Матвієнко виділив важливість матчу проти Маріуполя

Шахтар не буде розслаблятися перед матчем 8 туру УПЛ проти Маріуполя.

Про це розповів захисник гірників Микола Матвієнко.

"Психологічний момент дуже важливий. Ми віддали багато емоцій і сил. Потрібно відновитися і переключитися на чемпіонат.

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Кожен повинен розуміти, що чемпіонат важливий так само як і Ліга чемпіонів. Треба перемагати в кожному матчі. Не думаю, що хтось буде розслаблятися або недооцінювати суперника (Маріуполь – прим.). Це неправильно – у нас такого немає", – сказав Матвієнко.