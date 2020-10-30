Каштру очікує важкий матч проти Маріуполя

Шахтарю буде не просто у матчі 8 туру УПЛ проти Маріуполя.

Про це розповів головний тренер донецького клубу Луїш Каштру.

"Маємо хлопців, що накопичили шалену втому, і тих, хто після тривалої перерви ще не готовий. Ми повинні знайти баланс, за якого не ставитимуться під загрозу наші цілі: як чемпіонат, так і інші турніри.

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Наш обов’язок – зробити командою свіжою. Намагатимемось. Зараз триває процес відновлення гравців після матчу з Інтером та інтеграції футболістів, які пережили довгу паузу. Усі виявили себе дуже гідно, перша група вже виглядає свіжою, друга також виявляє себе на досить високому рівні. Наразі маємо завдання: зустрітися з гарним суперником і зробити все задля перемоги. Футбол часом підносить не надто приємні сюрпризи, проте сподіваємось на перемогу.

Маріуполь – команда, яка непогано проводить чемпіонат. Я чекаю конкурентної гри, складного суперника з верхньої частини турнірної таблиці. У них чудовий підбір футболістів, добре поставлена гра і відмінний тренер – поєдинок буде непростий", - розповів Каштру.