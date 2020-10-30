 Каштру очікує важкий матч проти Маріуполя | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Зоря програла Бразі у 2 турі Ліги Європи
Вчора 21:48 902
Шахтар – Маріуполь: Де дивитися матч УПЛ
Сьогодні 08:41 1128
Юрченко – найкращий гравець Зорі у матчі з Брагою
Сьогодні 08:28 1007
Скрипник: Зоря у перші хвилини матчу з Брагою залишилась в роздягальні
Сьогодні 08:13 1537 1
Арсенал розгромив Дандолк, Баєр програв Славії. Результати матчів 2 туру Лізи Європи
Вчора 23:54 737
Джошуа проситиме WBO про відстрочку бою з Усиком
Вчора 22:55 2370
Лестер переграв АЕК, Мілан знищив Спарту. Результати матчів 2 туру Лізи Європи
Вчора 21:55 743
Зоря - Брага 1:2. Як це було
Вчора 21:47 5216 1
Усик і Чісора провели дуель поглядів
Вчора 18:39 8934
Клімас назвав терміни повернення Ломаченка
Вчора 15:28 3512
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:13 Футбол Каштру очікує важкий матч проти Маріуполя 89
12:58 Футбол Гент - Гоффенгайм 1:4. Огляд матчу 200
12:46 Футбол Моурінью: Був готовий провести 11 замін у перерві 355
12:30 Блог Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 6355
12:30 Футбол Минай підписав африканського легіонера 328
12:16 Футбол Шапаренко пропустить матч проти Дніпра-1 504
11:58 Футбол Мілан - Спарта Прага 3:0. Огляд матчу 449
11:48 Футбол Яксманицький: Зоря могла врятувати матч проти Браги 426
11:41 Навколо спорту Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 401029
11:32 Пряма трансляція Шахтар - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 8 туру УПЛ. LIVE 126
11:31 Футбол Яремчук став найгіршим гравцем матчу Гент – Гоффенгайм 631
11:17 Футбол Тренер Браги оцінив матч із Зорею 711
10:55 Футбол Реал Сосьєдад - Наполі 0:1. Огляд матчу 613
10:45 Футбол Неймар вибув на три тижні через травму 854
10:41 Блог Соль забив свій дебютний гол за Тенеріфе 504
10:30 Футбол Визначився найкращий гравець матчу Зоря – Брага 667
10:15 Футбол Шотландія обійшла Україну у таблиці коефіцієнтів УЄФА 981
10:03 Блог Ярмоленко подарував Усику футболку Вест Гема 479
09:57 Футбол Арсенал - Дандолк 3:0. Огляд матчу 817
09:44 Бокс Усик: Я поб’ю Чісору 1492
09:28 Футбол Інтер втратив Лукаку після матчу з Шахтарем 1333
09:12 Футбол Вернидуб розкритикував Зорю за початок матчу з Брагою 1317
08:55 Футбол Антверпен - Тоттенгем 1:0. Огляд матчу 945
08:45 Блог Як Джокович пробував свої сили у сумо 520
08:41 Футбол Шахтар – Маріуполь: Де дивитися матч УПЛ 1128

Каштру очікує важкий матч проти Маріуполя

Сьогодні 13:13 89 0
Луїш Каштру прокоментував підготовку до матчу проти Маріуполя
Каштру очікує важкий матч проти Маріуполя
#Шахтар, #Каштру, #Маріуполь, #УПЛ

Джерело - shakhtar.com.

Шахтарю буде не просто у матчі 8 туру УПЛ проти Маріуполя.

Про це розповів головний тренер донецького клубу Луїш Каштру.

"Маємо хлопців, що накопичили шалену втому, і тих, хто після тривалої перерви ще не готовий. Ми повинні знайти баланс, за якого не ставитимуться під загрозу наші цілі: як чемпіонат, так і інші турніри.

Актуально: Шахтар – Маріуполь: Де дивитися матч УПЛ

Наш обов’язок – зробити командою свіжою. Намагатимемось. Зараз триває процес відновлення гравців після матчу з Інтером та інтеграції футболістів, які пережили довгу паузу. Усі виявили себе дуже гідно, перша група вже виглядає свіжою, друга також виявляє себе на досить високому рівні. Наразі маємо завдання: зустрітися з гарним суперником і зробити все задля перемоги. Футбол часом підносить не надто приємні сюрпризи, проте сподіваємось на перемогу.

Маріуполь – команда, яка непогано проводить чемпіонат. Я чекаю конкурентної гри, складного суперника з верхньої частини турнірної таблиці. У них чудовий підбір футболістів, добре поставлена гра і відмінний тренер – поєдинок буде непростий", - розповів Каштру.

Коментарі ()