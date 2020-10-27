Шевченко довикликає воротаря Ворскли до збірної України

Різник замінить Бущана, який захворів на коронавірус

Воротар полтавської Ворскли Дмитро Різник буде довикликаний на матчі збірної України в Лізі націй.

Про це повідомляє Футбольний формат.

Він замінить Георгія Бущана, який не зможе допомогти команді Андрія Шевченка. Річ у тому, що голкіпер Динамо інфікований коронавірусом.

Збірна України у листопаді проведе виїзні поєдинки Ліги націй проти Німеччини та Швейцарії (14 та 17 листопада відповідно).

Раніше з'явилася інформація, що Різник незабаром може перейти з Ворскли у донецький Шахтар.