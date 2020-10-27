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Шевченко довикликає воротаря Ворскли до збірної України

Сьогодні 16:25 1004 0
Різник замінить Бущана, який захворів на коронавірус
Шевченко довикликає воротаря Ворскли до збірної України
#Різник, #Шевченко

Джерело - sport.ua.

Воротар полтавської Ворскли Дмитро Різник буде довикликаний на матчі збірної України в Лізі націй.

Про це повідомляє Футбольний формат.

Він замінить Георгія Бущана, який не зможе допомогти команді Андрія Шевченка. Річ у тому, що голкіпер Динамо інфікований коронавірусом.

Збірна України у листопаді проведе виїзні поєдинки Ліги націй проти Німеччини та Швейцарії (14 та 17 листопада відповідно).

Раніше з'явилася інформація, що Різник незабаром може перейти з Ворскли у донецький Шахтар.

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