 Олександрія вирізняється бійцівськими якостями, - Бущан | Футбол | Champion.com.ua
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Бущан: Олександрія вирізняється бійцівськими якостями

Сьогодні 12:54 618 0
Матч Динамо - Олександрія відбудеться сьогодні, 24 жовтня, о 17:00.
Бущан: Олександрія вирізняється бійцівськими якостями
#Динамо, #Олександрія

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Поєдинок Динамо - Олександрія буде досить непростим для киян.

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Таку думку висловив голкіпер "біло-синіх" Георгій Бущан.

"Готуємося до матчу з Олександрією у звичайному режимі і налаштовуємося тільки перемагати. Вони добре підготовлені фізично, в складі цієї команди досить атлетичних футболістів. Не дивно, що з цим суперником нам завжди важко грати", - заявив воротар.

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"Запам'яталося, що вони діють організовано з першої до останньої хвилини, а ще олександрійці відрізняються своїми бійцівськими якостями. Тому ми налаштовуємося дуже серйозно, думаю, буде непроста гра", - сказав Бущан.

Матч Динамо - Олександрія відбудеться сьогодні, 24 жовтня, о 17:00.

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