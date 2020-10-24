Матч Динамо - Олександрія відбудеться сьогодні, 24 жовтня, о 17:00.

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Поєдинок Динамо - Олександрія буде досить непростим для киян.

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Таку думку висловив голкіпер "біло-синіх" Георгій Бущан.

"Готуємося до матчу з Олександрією у звичайному режимі і налаштовуємося тільки перемагати. Вони добре підготовлені фізично, в складі цієї команди досить атлетичних футболістів. Не дивно, що з цим суперником нам завжди важко грати", - заявив воротар.

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"Запам'яталося, що вони діють організовано з першої до останньої хвилини, а ще олександрійці відрізняються своїми бійцівськими якостями. Тому ми налаштовуємося дуже серйозно, думаю, буде непроста гра", - сказав Бущан.

Матч Динамо - Олександрія відбудеться сьогодні, 24 жовтня, о 17:00.