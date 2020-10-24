Усі гравці Олександрії здали негативні тести на коронавірус перед матчем з Динамо

Матч проти Динамо відбудеться сьогодні, 24 жовтня, о 17:00.

Джерело - Трибуна.

Останні тести гравців Олександрії, що заразилися коронавірусом виявилися негативними і вони вже тренуються в загальній групі.

Про це розповів директор клубу Дмитро Китаєв.

"Поступово ситуація нормалізувалася. Останні тести тих, що заразилися коронавірусом футболістів, які перебували на самоізоляції, виявилися негативними і вони вже тренуються в загальній групі. Важливо, що зникла напруженість з воротарями, оскільки Юрій Паньків та Олег Білик повернулися в стрій", - сказав Китаєв.

Матч проти Динамо відбудеться сьогодні, 24 жовтня, о 17:00.

Нагадаємо, Ворскла і Шахтар не зіграють в Олександрії.