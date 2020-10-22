Марчелло Ліппі прокоментував завершення тренерської кар'єри

Легендарний італійський тренер Марчелло Ліппі оголосив про завершення тренерської кар'єри.

Про це розповів сам італійський спеціаліст.

"Я точно можу сказати, що виконав свою роботу в якості наставника. Цього достатньо. Може, я міг би бути корисний у інших ролях, подивимося. Зараз я точно нічого не планую, як мінімум до весни", - розповів Ліппі.

Ліппі у Ювентусі п'ять разів ставав чемпіоном Італії, виграв чотири рази Суперкубок Італії, а також по разу брав Кубок Італії і Ліги чемпіонів.

Головним досягненням 72-річного фахівця є перемога зі збірною Італії на чемпіонаті світу в 2006 році.

Останнім часом Ліппі тренував Гуанчжоу Евергранд і збірну Китаю.