Франков: Хлопці з Шахтаря - молодці подвійно і потрійно

Після перемоги над Реалом (3:2) в поєдинку 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів претензії з приводу сутності системи VAR від уболівальників гірників не приймаються.

Про це заявив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

"Відтепер претензії з приводу сутності системи VAR від уболівальників Шахтаря не приймаються.

Однак хлопці з Шахтаря - молодці, молодці подвійно і потрійно, нічого тут вигадувати - визнавати треба. Браво, гірники! Мої вітання з цією дуже непересічною і блискучою перемогою, яка так чи інакше приречена увійти в історію і розлягтися там", - зазначив Франков.