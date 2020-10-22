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Франков: Хлопці з Шахтаря - молодці подвійно і потрійно

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Спеціаліст прокоментував перемогу гірників над мадридським Реалом
Франков: Хлопці з Шахтаря - молодці подвійно і потрійно
#Франков, #Шахтар, #Реал

Джерело - sport.ua.

Після перемоги над Реалом (3:2) в поєдинку 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів претензії з приводу сутності системи VAR від уболівальників гірників не приймаються.

Про це заявив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

"Відтепер претензії з приводу сутності системи VAR від уболівальників Шахтаря не приймаються.

Однак хлопці з Шахтаря - молодці, молодці подвійно і потрійно, нічого тут вигадувати - визнавати треба. Браво, гірники! Мої вітання з цією дуже непересічною і блискучою перемогою, яка так чи інакше приречена увійти в історію і розлягтися там", - зазначив Франков.

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