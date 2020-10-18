 Ярмоленко залишився в запасі Вест Гема на матч з Тоттенгемом | Футбол | Champion.com.ua
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Ярмоленко залишився в запасі Вест Гема на матч з Тоттенгемом

Сьогодні 18:07 228 0
Матч розпочнеться о 18:30
Ярмоленко залишився в запасі Вест Гема на матч з Тоттенгемом
#Вест Гем, #Тоттенгем, #АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем в 5 турі англійської Прем'єр-ліги зіграє проти Тоттенгема.

Українець Андрій Ярмоленко залишився на лаві для запасних.

Матч розпочнеться о 18:30.

У команди Жозе Моурінью після 4-х турів 7 очок і 7 сходинка в турнірній таблиці. Минулого туру команда знищила Манчестер Юнайтед. Вест Гем набрав 6 очок та посідає 12 місце. У 4 турі команда сенсаційно впевнено розібралася із Лестером.

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