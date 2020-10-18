Ярмоленко залишився в запасі Вест Гема на матч з Тоттенгемом

Матч розпочнеться о 18:30

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем в 5 турі англійської Прем'єр-ліги зіграє проти Тоттенгема.

Українець Андрій Ярмоленко залишився на лаві для запасних.

Our team to take on Spurs...#TOTWHU pic.twitter.com/U8OLSlClye — West Ham United (@WestHam) October 18, 2020

Матч розпочнеться о 18:30.

У команди Жозе Моурінью після 4-х турів 7 очок і 7 сходинка в турнірній таблиці. Минулого туру команда знищила Манчестер Юнайтед. Вест Гем набрав 6 очок та посідає 12 місце. У 4 турі команда сенсаційно впевнено розібралася із Лестером.