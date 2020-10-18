Тоттенгем - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем Андрія Ярмоленка в 5 турі англійської Прем'єр-ліги зіграє проти Тоттенгема.

Матч відбудеться в неділю, 18 жовтня о 18:30 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports. Також онлайн матч Тоттенгем - Вест Гем наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з'явиться незадовго до початку матчу.

У команди Жозе Моурінью після 4-х турів 7 очок і 7 сходинка в турнірній таблиці. Минулого туру команда знищила Манчестер Юнайтед. Вест Гем набрав 6 очок та посідає 12 місце. У 4 турі команда сенсаційно впевнено розібралася із Лестером.