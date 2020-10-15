Смалійчук: Не приховую, що вболіваю і буду вболівати проти Руху і Львова

Президент Карпат Олег Смалійчук мріє, щоб в УПЛ втрималася одна з львівських команди, поки клуб повернеться до еліти.

Про це заявив сам функціонер.

"У Львові було дербі, я на нього не пішов, тому що в футбольних правилах немає такого, що можуть програти обидві команди. Я завжди вболіваю проти Руху і Львова і не буду ніколи цього приховувати. Війна і конкуренція має бути чесною і я хочу так конкурувати.

Десь ми перегнули палиці, десь створили ажіотаж напруженням відносин. Але я хочу, щоб у нас була війна ідей, а не бюджетів або роботи з суддями. Я завжди буду проти Руху і Львова. Але я мрію про те, щоб хоча б одна команда зі Львова втрималася в еліті поки туди не повернуться Карпати. Для мене показником стане не те, як Карпати будуть Севілью приймати, а коли весь стадіон буде заповнений на львівське дербі. Коли пульс - 200, коли адреналін, коли заруба на поле. І тільки там.

Відносини можуть бути як більш теплі, так і більш холодні, але це не повинно зводитися до особистого. Мені подобається, як працює Рух. Я взагалі за розвиток всього львівського футболу. Я б також хотів підтримати Рух і Козловського з таким масштабним проектом [базою]. І саму ідею Григорія Петровича [Козловського], бо це потрібно мати величезні яйця, щоб кинути стільки енергії, грошей, ресурсу в бренд, який у Львові ніколи не буде першим", - зазначив Смалійчук.