Стали відомі суддівські призначення 6-го туру УПЛ

Монзуль обслужить матч Дніпро-1 – Десна

Джерело - УПЛ.

В українській Прем'єр-лізі визначилися з іменами арбітрів, які будуть працювати на матчах 6-го туру чемпіонату.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Зустріч між Дніпром-1 і Десною обслужить бригада арбітрів на чолі з Катериною Монзуль.

17 жовтня, субота

Минай - Маріуполь - Євген Арановський (Київ)

Шахтар - Львів - Дмитро Бондаренко (Одеса)

Рух - Динамо - Ігор Пасхал (Херсон), арбітр ВАР - Віталій Романов

Зоря - Колос - Анатолій Абдула (Харків)

18 жовтня, неділя

Олімпік - Ворскла - Володимир Новохатний (Київ)

Олександрія - Інгулець - Сергій Бойко (Київська область)

Дніпро-1 - Десна - Катерина Монзуль (Харків), арбітр ВАР - Андрій Коваленко

Раніше, Циганик натякнув на договірний матч в УПЛ.