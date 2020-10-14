 Стали відомі суддівські призначення 6-го туру УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Стали відомі суддівські призначення 6-го туру УПЛ

Сьогодні 16:25 442 0
Монзуль обслужить матч Дніпро-1 – Десна
Стали відомі суддівські призначення 6-го туру УПЛ
#УПЛ, #Динамо, #Шахтар

Джерело - УПЛ.

В українській Прем'єр-лізі визначилися з іменами арбітрів, які будуть працювати на матчах 6-го туру чемпіонату.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Зустріч між Дніпром-1 і Десною обслужить бригада арбітрів на чолі з Катериною Монзуль.

17 жовтня, субота

Минай - Маріуполь - Євген Арановський (Київ)

Шахтар - Львів - Дмитро Бондаренко (Одеса)

Рух - Динамо - Ігор Пасхал (Херсон), арбітр ВАР - Віталій Романов

Зоря - Колос - Анатолій Абдула (Харків)

18 жовтня, неділя

Олімпік - Ворскла - Володимир Новохатний (Київ)

Олександрія - Інгулець - Сергій Бойко (Київська область)

Дніпро-1 - Десна - Катерина Монзуль (Харків), арбітр ВАР - Андрій Коваленко

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