Стали відомі суддівські призначення 6-го туру УПЛ

Джерело - УПЛ.
В українській Прем'єр-лізі визначилися з іменами арбітрів, які будуть працювати на матчах 6-го туру чемпіонату.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Зустріч між Дніпром-1 і Десною обслужить бригада арбітрів на чолі з Катериною Монзуль.
17 жовтня, субота
Минай - Маріуполь - Євген Арановський (Київ)
Шахтар - Львів - Дмитро Бондаренко (Одеса)
Рух - Динамо - Ігор Пасхал (Херсон), арбітр ВАР - Віталій Романов
Зоря - Колос - Анатолій Абдула (Харків)
18 жовтня, неділя
Олімпік - Ворскла - Володимир Новохатний (Київ)
Олександрія - Інгулець - Сергій Бойко (Київська область)
Дніпро-1 - Десна - Катерина Монзуль (Харків), арбітр ВАР - Андрій Коваленко
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