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Циганик натякнув на договірний матч в УПЛ

Сьогодні 21:28 772 0
Ігор Циганик прокоментував договірний матч в УПЛ
Циганик натякнув на договірний матч в УПЛ
#УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Команди УПЛ могли зіграти договірний матч.

Про це розповів Журналіст Ігор Циганик в ефірі ЦиганикLive.

"Перш за все я би хотів звернутися до президентів наших клубів, до гравців та тренерів. Я скажу завуальовано, але якщо ситуація не виправиться, то мені треба буде називати безпосередньо команди і безпосередніх учасників.

Є певні підозри, що деякі матчі на старті сезону УПЛ мали не зовсім спортивний характер. Хтось десь розмитнював через Закарпаття якісь комбайни і, як наслідок, вирішив віддати на футбольному полі… Якщо ви вважаєте, що про це не стане відомо, то ви помиляєтеся. Все все рівно стане відомо, все вилізе на поверхню.

Думаю, що ті, хто зрозумів, зроблять зараз прості висновки, щоби не підіймати велику-велику сварку", - розповів Циганик.

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