Зінченко у заявці Манчестер Сіті на Лігу чемпіонів

Манчестер Сіті визначився з гравцями, які зможуть зіграти на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

У заявку команди потрапив українець Олександр Зінченко.

Воротарі: Едерсон, Стеффен, Карсон

Захисники: Вокер, Канселу, Стоунз, Ляпорт, Аке, Б. Менді, Діаш

Півзахисники: Гюндоган, Родрі, де Брюйне, Б. Сілва, Фернандінью, Зінченко, Марез

Нападники: Стерлінг, Жезус, Агуеро, Торрес

Манчестер Сіті на груповому етапі ЛЧ зустрінеться з Порту, Олімпіакосом і Марселем.

