Задоволений якістю пілотування та стартовим розгоном: Гераскевич – про історичне досягнення на ЧС-2025
Українець Владислав Гераскевич оцінив свій історичний виступ на чемпіонаті світу зі скелетону, де він посів четверте місце.
Про це спортсмен розповів у коментарі Tribuna.com
"Дуже задоволений якістю пілотування та стартовим розгоном. Мені вдалося продемонструвати дуже стабільні заїзди, й також досить якісні заїзди вийшло продемонструвати Ярославу. Це сильно виділило нас на цьому чемпіонаті світу.
Я загалом неймовірно пишаюсь роботою усієї нашої команди. Попри те, що вона набагато менша, ніж у суперників, нам вдається демонструвати історичні результати.
Налаштування були підібрані досить непогано, але попередній день у плані погоди виявився важким для нас, що відкинуло нас назад. Як ми бачимо, то саме цього "трошки" нам не вистачило до подіуму. Саме в технічному плані нас чекає багато роботи, але ми зберігаємо оптимізм та продовжуємо працювати", – розповів скелетоніст.
Також Гераскевич звернув увагу до стартового розгону, де бачить чіткий прогрес.
"Велика подяка Миколі Кушніру (це наш тренер по старту) за його професіоналізм та знання, які він нам передає. Ми чітко бачимо прогрес у стартовому розгоні, що надихає перед Олімпійськими іграми-2026", – зазначив Гераскевич.
Нагадаємо, у фіналі ЧС-2025 виступало два українці – 17-річний Ярослав Лавренюк з особистим рекордом став 21-м, а Гераскевич – четвертим, що є історичним досягнення для України. До цього найкращим результатом на рівні чемпіонату світу було 10 місце у 2024 році.