Задоволений якістю пілотування та стартовим розгоном: Гераскевич – про історичне досягнення на ЧС-2025

Українець Владислав Гераскевич оцінив свій історичний виступ на чемпіонаті світу зі скелетону, де він посів четверте місце.

Про це спортсмен розповів у коментарі Tribuna.com

"Дуже задоволений якістю пілотування та стартовим розгоном. Мені вдалося продемонструвати дуже стабільні заїзди, й також досить якісні заїзди вийшло продемонструвати Ярославу. Це сильно виділило нас на цьому чемпіонаті світу.

Я загалом неймовірно пишаюсь роботою усієї нашої команди. Попри те, що вона набагато менша, ніж у суперників, нам вдається демонструвати історичні результати.

Налаштування були підібрані досить непогано, але попередній день у плані погоди виявився важким для нас, що відкинуло нас назад. Як ми бачимо, то саме цього "трошки" нам не вистачило до подіуму. Саме в технічному плані нас чекає багато роботи, але ми зберігаємо оптимізм та продовжуємо працювати", – розповів скелетоніст.