Мілан звільнить Консейсау наприкінці сезону

Головного тренера Мілана Сержіу Консейсау буде звільнено по завершенню сезону-2024/25.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Керівництво клубу вирішило влітку шукати нового наставника, проте португалець має шанс залишити "россонері" ще цієї весни. Таке рішення боси Мілана ухвалять у випадку, якщо команда програє Лечче та Комо у двох поєдинках, що будуть зіграні до початку міжнародної паузи.

#ACMilan have decided not to confirm Sergio #Conceicao. His story at #Milan will be over at the end of the season, even if he could be sacked with the immediate effect if he loses against Lecce and Como before the international break. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 8, 2025

Нагадаємо, Консейсау очолив Мілан 30 грудня 2024 року, змінивши на цій посаді Паулу Фонсеку.

На чолі команди фахівець провів 17 матчів у всіх турнірах, в яких одержав 8 перемог, зазнав 6 поразок, а ще три поєдинки було зіграно внічию.

Раніше повідомлялось, що на посаду головного тренера "россонері" претендує екстренер збірної України.