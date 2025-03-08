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Мілан звільнить Консейсау наприкінці сезону

Володимир Максименко — 8 березня 2025, 10:25
Мілан звільнить Консейсау наприкінці сезону
Сержіу Консейсау
ФК Мілан

Головного тренера Мілана Сержіу Консейсау буде звільнено по завершенню сезону-2024/25.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Керівництво клубу вирішило влітку шукати нового наставника, проте португалець має шанс залишити "россонері" ще цієї весни. Таке рішення боси Мілана ухвалять у випадку, якщо команда програє Лечче та Комо у двох поєдинках, що будуть зіграні до початку міжнародної паузи.

Нагадаємо, Консейсау очолив Мілан 30 грудня 2024 року, змінивши на цій посаді Паулу Фонсеку.

На чолі команди фахівець провів 17 матчів у всіх турнірах, в яких одержав 8 перемог, зазнав 6 поразок, а ще три поєдинки було зіграно внічию.

Раніше повідомлялось, що на посаду головного тренера "россонері" претендує екстренер збірної України.

Мілан Чемпіонат Італії, Серія А Сержіу Консейсау

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