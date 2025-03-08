Мілан звільнить Консейсау наприкінці сезону
Сержіу Консейсау
ФК Мілан
Головного тренера Мілана Сержіу Консейсау буде звільнено по завершенню сезону-2024/25.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Керівництво клубу вирішило влітку шукати нового наставника, проте португалець має шанс залишити "россонері" ще цієї весни. Таке рішення боси Мілана ухвалять у випадку, якщо команда програє Лечче та Комо у двох поєдинках, що будуть зіграні до початку міжнародної паузи.
Нагадаємо, Консейсау очолив Мілан 30 грудня 2024 року, змінивши на цій посаді Паулу Фонсеку.
На чолі команди фахівець провів 17 матчів у всіх турнірах, в яких одержав 8 перемог, зазнав 6 поразок, а ще три поєдинки було зіграно внічию.
Раніше повідомлялось, що на посаду головного тренера "россонері" претендує екстренер збірної України.