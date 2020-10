УЄФА дозволить заповнювати стадіони на 30%

УЄФА дозволить проводити матчі єврокубків та національних збірних з глядачами.

Про це повідомляє журналіст Роб Гарріс.

Стадіони зможуть заповнюватися не більше ніж на 30% від загальної місткості, з урахуванням карантинних обмежень в окремих країнах і містах.

При цьому вболівальники команд гостей надалі не зможуть відвідувати матчі.

