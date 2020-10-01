УЄФА дозволить заповнювати стадіони на 30%

Джерело - Чемпіон.
УЄФА дозволить проводити матчі єврокубків та національних збірних з глядачами.
Про це повідомляє журналіст Роб Гарріс.
Стадіони зможуть заповнюватися не більше ніж на 30% від загальної місткості, з урахуванням карантинних обмежень в окремих країнах і містах.
При цьому вболівальники команд гостей надалі не зможуть відвідувати матчі.
Breaking: UEFA will allow fans to return to all of its matches -- starting with next week's national team games.— Rob Harris (@RobHarris) October 1, 2020
Capacities capped at 30% and dependent on local laws and no away fans allowed yet
Нагадаємо, визначилися суперники Динамо та Шахтаря на груповому етапі Ліги чемпіонів.