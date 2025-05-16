Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Вікторія обіграла Прикарпаття в матчі Першої ліги

Володимир Максименко — 16 травня 2025, 14:27
Вікторія обіграла Прикарпаття в матчі Першої ліги

Відбувся матч восьмого туру групи вибування між сумською Вікторією та Прикарпаттям.

Перемогу здобули гості поля з рахунком 0:1.

Єдиний гол у матчі на свій рахунок записав хавбек команди Анатолія Безсмертного Руслан Паламар.

Перша ліга України
8 тур, група вибування
16 травня

Прикарпаття – Вікторія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Паламар, 45+2

За підсумками матчу Вікторія має 32 очки, а Прикарпаття залишилось із 28 заліковими балами у своєму активі.

Раніше стало відомо, чи зніматиметься Кремінь з розіграшу Першої ліги на тлі фінансових проблем.

Вікторія Чемпіонат України, Перша ліга Прикарпаття

Прикарпаття

Кремінь розписав нічию з Прикарпаттям, Металіст здолав Кудрівку
Кудрівка переграла Буковину та вийшла на 2-е місце в Першій лізі
Металіст 1925 розгромив Агробізнес, Прикарпаття перемогло Металург у Першій лізі
Кудрівка стала другою завдяки перемозі над Агробізнесом, ЮКСА обіграла Металіст у Першій лізі
Вікторія зіграла внічию з Прикарпаттям у Першій лізі, Епіцентр обіграв Полтаву

Останні новини