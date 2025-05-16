Вікторія обіграла Прикарпаття в матчі Першої ліги
Відбувся матч восьмого туру групи вибування між сумською Вікторією та Прикарпаттям.
Перемогу здобули гості поля з рахунком 0:1.
Єдиний гол у матчі на свій рахунок записав хавбек команди Анатолія Безсмертного Руслан Паламар.
Перша ліга України
8 тур, група вибування
16 травня
Прикарпаття – Вікторія 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Паламар, 45+2
За підсумками матчу Вікторія має 32 очки, а Прикарпаття залишилось із 28 заліковими балами у своєму активі.
Раніше стало відомо, чи зніматиметься Кремінь з розіграшу Першої ліги на тлі фінансових проблем.