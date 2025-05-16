Вікторія обіграла Прикарпаття в матчі Першої ліги

Відбувся матч восьмого туру групи вибування між сумською Вікторією та Прикарпаттям.

Перемогу здобули гості поля з рахунком 0:1.

Єдиний гол у матчі на свій рахунок записав хавбек команди Анатолія Безсмертного Руслан Паламар.

Перша ліга України

8 тур, група вибування

16 травня

Прикарпаття – Вікторія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Паламар, 45+2

За підсумками матчу Вікторія має 32 очки, а Прикарпаття залишилось із 28 заліковими балами у своєму активі.

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