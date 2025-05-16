Рууд: Грати про Сіннера – це як битися зі стіною

Норвезький тенісист Каспер Рууд (№7 АТР) прокоментував свою поразку від Янніка Сіннера (№1 АТР) у чвертьфіналі грунтового Мастерса в Римі.

Рууда цитує The Tennis Letter.

"Це один із найближчих до ідеалу виступів, які я бачив, принаймні як гравець, що грає проти когось. Треба віддати йому належне. Перші чотири гейми я, можливо, зробив кілька невимушених помилок із форхенду, коли старався, але не влучив.

Все інше, що виходило з його ракетки протягом усього матчу, здавалося зі швидкістю понад сто миль на годину. Це як битися зі стіною, яка відбиває м'ячі зі швидкістю 100 миль за годину. Кожен удар — і форхенд, і бекхенд. Навіть коли я робив потужні удари, він просто відбивав їх знову, наче на автоматі. Це просто неймовірно вражає. Ось і все, що я можу сказати", – заявив норвежець.