NAVI програли Astralis та вилетіли з PGL Astana 2025

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere (6 місце світового рейтингу) зазнала поразки у плейоф престижного LAN-турніру з Counter-Strike 2 – PGL Astana 2025.

Суперником був данський колектив Astralis, який посідає 15 місце у рейтингу від HLTV. Гра відбувалася в форматі best of 3 та завершилася з рахунком 2:1.

Мапа Nuke, яку обрали Astralis, була дуже близька. Команди не зуміли визначити сильнішого в основний час, а в овертаймах сильнішими виявилися данськими.

Свій пік, Mirage, "народжені перемагати" забрали без проблем з рахунком 13:8 і все вирішувалося на Ancient, де NAVI не зуміли нав'язати боротьбу – 13:6.

PGL Astana 2025

Астана, Казахстан

Призовий фонд – $1 000 000

Чвертьфінал, 16 травня

Natus Vincere (Україна) – Astralis (Данія) 1:2 (16:13 Nuke, 13:8 Mirage, 6:13 Ancient)

Нагадаємо, нещодавно завершився кваліфікаційний турнір в Європі на найпрестижніший турнір сезону – Austin Major 2025. На Мейджор вийшли дві українські команди: NAVI та B8.