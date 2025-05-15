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Голова WTA, на якого подала до суду Леся Цуренко, оголосив про майбутню відставку

Станіслав Матусевич — 15 травня 2025, 22:06
Голова WTA, на якого подала до суду Леся Цуренко, оголосив про майбутню відставку
Стів Саймон
Getty images

Голова WTA та колишній генеральний директор Туру Стів Саймон повідомив Раді директорів організації про свій намір піти у відставку в грудні 2025-го після 10 років знаходження на посаді. Про своє рішення Саймон вперше оголосив восени 2024-го, щоб забезпечити плавний перехід до нового керівництва.

Про подію повідомив офіційний сайт WTA-туру.

Після впровадження нової структури управління, яка розділила ролі голови та CEO, новий голова зосередиться на стратегічному розвитку, глобальному представництві та вирішенні ключових питань у тенісі. Торік посаду CEO в жіночому Турі посіла американка Порша Арчер.

Нагадаємо, у квітні поточного року стало відомо, що українська тенісистка Леся Цуренко подала позов до суду Південного округу Нью-Йорка, у якому відповідачами виступають WTA та Стів Саймон.

Спортсменка висуває звинувачення про порушення контракту, недбалість і заподіяння емоційних страждань.

WTA Леся Цуренко

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