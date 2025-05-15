Голова WTA, на якого подала до суду Леся Цуренко, оголосив про майбутню відставку

Голова WTA та колишній генеральний директор Туру Стів Саймон повідомив Раді директорів організації про свій намір піти у відставку в грудні 2025-го після 10 років знаходження на посаді. Про своє рішення Саймон вперше оголосив восени 2024-го, щоб забезпечити плавний перехід до нового керівництва.

Про подію повідомив офіційний сайт WTA-туру.

Після впровадження нової структури управління, яка розділила ролі голови та CEO, новий голова зосередиться на стратегічному розвитку, глобальному представництві та вирішенні ключових питань у тенісі. Торік посаду CEO в жіночому Турі посіла американка Порша Арчер.

Нагадаємо, у квітні поточного року стало відомо, що українська тенісистка Леся Цуренко подала позов до суду Південного округу Нью-Йорка, у якому відповідачами виступають WTA та Стів Саймон.

Спортсменка висуває звинувачення про порушення контракту, недбалість і заподіяння емоційних страждань.