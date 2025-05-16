Щенсний оцінив можливість продовження контракту з Барселоною

Воротар каталонської Барселони Войцех Щенсний висловися про можливість продовжити контракт з клубом, який спливає влітку цього року.

Слова польського ветерана наводить Barca Universal.

"Я знаю, клуб хоче, щоб я залишився, але дочекаємось завершення сезоні тоді будемо ухвалювати рішення.

Якщо я вирішу продовжити контракт, то на сто відсотків буду запасним у наступному сезоні. Я ще не визначився для себе, адже це вперше в кар'єрі для мене. Психологічно я на це здатен, але це сімейна справа", – розповів Щенсний.

Are you going to stay at the club?



Szczesny: "The club wants me to stay, but I wanted to wait until the end of the season to take a decision. I hope to not play for the rest of the matches so I can focus and think." pic.twitter.com/Zp4aY7Zzhe — Barça Universal (@BarcaUniversal) May 16, 2025

Нагадаємо, минулого літа Щенсний завершив кар’єру, проте восени відновив виступи, отримавши пропозицію від Барселони.

Поляк провів за каталонців 30 матчів, у яких пропустив 36 голів і 14 разів відстояв "на нуль". Його контракт діє до кінця червня поточного року.

Раніше ексворотар Арсенала підтвердив, що має на столі пропозицію від "блаугранас".