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Щенсний оцінив можливість продовження контракту з Барселоною

Володимир Максименко — 16 травня 2025, 14:47
Щенсний оцінив можливість продовження контракту з Барселоною
Войцех Щенсний
ФК Барселона

Воротар каталонської Барселони Войцех Щенсний висловися про можливість продовжити контракт з клубом, який спливає влітку цього року.

Слова польського ветерана наводить Barca Universal.

"Я знаю, клуб хоче, щоб я залишився, але дочекаємось завершення сезоні тоді будемо ухвалювати рішення.

Якщо я вирішу продовжити контракт, то на сто відсотків буду запасним у наступному сезоні. Я ще не визначився для себе, адже це вперше в кар'єрі для мене. Психологічно я на це здатен, але це сімейна справа", – розповів Щенсний.

Нагадаємо, минулого літа Щенсний завершив кар’єру, проте восени відновив виступи, отримавши пропозицію від Барселони.

Поляк провів за каталонців 30 матчів, у яких пропустив 36 голів і 14 разів відстояв "на нуль". Його контракт діє до кінця червня поточного року.

Раніше ексворотар Арсенала підтвердив, що має на столі пропозицію від "блаугранас".

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