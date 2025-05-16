Це безумство, – лідер Челсі назвав ім'я найкращого футболіста світу

Один з лідерів лондонського Челсі Коул Палмер висловився про вінгера Барселони Ламіна Ямала та назвав 17-річного гравця найкращим у світі прямо зараз.

Думку хавбека наводить ESPN.

"Це безумство, чи не так? Чесно кажучи, я вважаю Ямала найкращим гравцем у світі просто зараз. У мене таке відчуття, що усі тренування проходять скрізь нього. Коли ти дивишся на його гру – це дійсно неймовірно. Він зовсім не відчуває страху і мені дуже подобається за ним спостерігати", – розповів Палмер.

У сезоні-2024/25 Ямал зіграв 53 матчі у всіх турнірах, в яких забив 17 голів та віддав 25 результативних передач.

Портал Transfermarkt вже оцінює іспанця у 180 мільйонів євро.

Зазначимо, що напередодні саме гол Ямала приніс перемогу Барселоні над Еспаньйолом та в чемпіонаті Іспанії.