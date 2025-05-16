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Ворскла вшосте виграла жіночий чемпіонат України

Олег Дідух — 16 травня 2025, 15:10
Ворскла вшосте виграла жіночий чемпіонат України
ФК Ворскла

Полтавська Ворскла стала чемпіоном України з футболу серед жінок сезону-2024/25. У заключному, 20 турі першості команда обіграла Шахтар із рахунком 2:0, зберігши свою 3-очкову перевагу над Металістом 1925.

У 20 матчах чемпіонату в поточному сезоні Ворскла не зазнала жодної поразки – 16 перемог і 4 нічиї. Для Ворскли це шостий чемпіонський титул в історії та третій – після перейменування з Житлобуду-2 у 2022 році.

Металіст 1925 завершив сезон на другому місці та отримав путівку в кваліфікацію Ліги чемпіонів. Бронзу чемпіонату завоював Колос, який у наступному сезоні зіграє у дебютному розіграші жіночої Ліги Європи.

Турнірна таблиця чемпіонату України-2024/25 (чемпіонська група):

  1. Ворскла — 52 очки (20 матчів), різниця голів – 63:2
  2. Металіст 1925 — 49 (20), 62:7
  3. Колос — 43 (20), 55:13
  4. Сістерс — 31 (20), 35:26
  5. Шахтар — 24 (20), 25:36
  6. Ладомир — 12 (20), 17:55

Група вибування:

  • 7. Кривбас — 31 (18) 39:30
  • 8. Полісся — 23 (18), 46:45
  • 9. Пантери — 22 (18), 17:57
  • 10. Оболонь — 9 (18), 11:43
  • 11. ЕМС-Поділля — 7 (18), 13:69
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