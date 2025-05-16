Ворскла вшосте виграла жіночий чемпіонат України

Полтавська Ворскла стала чемпіоном України з футболу серед жінок сезону-2024/25. У заключному, 20 турі першості команда обіграла Шахтар із рахунком 2:0, зберігши свою 3-очкову перевагу над Металістом 1925.

У 20 матчах чемпіонату в поточному сезоні Ворскла не зазнала жодної поразки – 16 перемог і 4 нічиї. Для Ворскли це шостий чемпіонський титул в історії та третій – після перейменування з Житлобуду-2 у 2022 році.

Металіст 1925 завершив сезон на другому місці та отримав путівку в кваліфікацію Ліги чемпіонів. Бронзу чемпіонату завоював Колос, який у наступному сезоні зіграє у дебютному розіграші жіночої Ліги Європи.

Турнірна таблиця чемпіонату України-2024/25 (чемпіонська група):

Ворскла — 52 очки (20 матчів), різниця голів – 63:2 Металіст 1925 — 49 (20), 62:7 Колос — 43 (20), 55:13 Сістерс — 31 (20), 35:26 Шахтар — 24 (20), 25:36 Ладомир — 12 (20), 17:55

Група вибування: