Ворскла вшосте виграла жіночий чемпіонат України
ФК Ворскла
Полтавська Ворскла стала чемпіоном України з футболу серед жінок сезону-2024/25. У заключному, 20 турі першості команда обіграла Шахтар із рахунком 2:0, зберігши свою 3-очкову перевагу над Металістом 1925.
У 20 матчах чемпіонату в поточному сезоні Ворскла не зазнала жодної поразки – 16 перемог і 4 нічиї. Для Ворскли це шостий чемпіонський титул в історії та третій – після перейменування з Житлобуду-2 у 2022 році.
Металіст 1925 завершив сезон на другому місці та отримав путівку в кваліфікацію Ліги чемпіонів. Бронзу чемпіонату завоював Колос, який у наступному сезоні зіграє у дебютному розіграші жіночої Ліги Європи.
Турнірна таблиця чемпіонату України-2024/25 (чемпіонська група):
- Ворскла — 52 очки (20 матчів), різниця голів – 63:2
- Металіст 1925 — 49 (20), 62:7
- Колос — 43 (20), 55:13
- Сістерс — 31 (20), 35:26
- Шахтар — 24 (20), 25:36
- Ладомир — 12 (20), 17:55
Група вибування:
- 7. Кривбас — 31 (18) 39:30
- 8. Полісся — 23 (18), 46:45
- 9. Пантери — 22 (18), 17:57
- 10. Оболонь — 9 (18), 11:43
- 11. ЕМС-Поділля — 7 (18), 13:69